Agenda dos candidatos a prefeito de Mossoró nesta quinta-feira

Rosalba Ciarlini (PP)

– 16h – Carreata pelos bairros de Santo Antônio, Bom Jardim, Barrocas, Paredões e São José.

Tião Couto (PSDB)

– 09h – Adesivaço 45 – Na Ilha de Santa Luzia, em frente ao Arte da Terra;

– 09h – Adesivaço 45 – Na Ilha de Santa Luzia, em frente ao Sebosão;

– 16h – Passeata 45 – Percorrendo os bairros Alto de São Manoel, Ilha de Santa Luzia e Centro. Saída da Presidente Dutra próximo ao posto do ceguinho;

– 16h30 – Debate com Candidatos a Prefeito no IFRN. Candidato a vice prefeito, Jorge do Rosário, será o representante de Tião.

Gutemberg Dias (PCdoB)

– 16h30 – Participação em debate promovido pelo Grêmio Estudantil Valdemar dos Pássaros, no Campus de Mossoró do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN);

– 18h – Caminhada pelas ruas do bairro Bom Jesus.

Josué Moreira (PSDC)

Não informou.