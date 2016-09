Agenda dos candidatos a prefeito de Mossoró deste sábado

Confira a agenda dos cinco candidatos a prefeito de Mossoró para este sábado, 17 de setembro:

Rosalba Ciarlini (PP)

– 12h – Comício Relâmpago na Av. Alberto Maranhão c/ Rua Frei Miguelinho, na Paraíba.

– 16h – Carreata saindo da Av. Pedro Paraguai, no conjunto Liberdade, passando pelos bairros Alameda dos Cajueiros, Planalto 13 de Maio, Papôco, Inocoop, seguindo pelo Complexo Viário Vingt Rosado, Alto da Conceição e terminando no cruzamento da Rua Lopes Trovão com a avenida Rio Branco, no Centro.

Tião Couto (PSDB)

– 16h – Carreata/Passeata 45 nos bairros Dom Jaime Câmara, Alto de São Manoel e Centro. Concentração: Avenida Antônio Bento, próximo ao Bar do Cajueiro.

Francisco José Júnior (PSD)

– 17h30 – Grande Carreata 55 pelos bairros Paredões, Barrocas, Bom Jardim e Santo Antônio.

Saída: Rua Marechal Deodoro, ao lado da Cobal. Final: Ferro de Engomar.

Gutemberg Dias (PC do B)

– 17h – Carreata pelos bairros Aeroporto e Alto da Conceição. Concentração: Cajaranas Bar.

Josué Moreira (PSDC)

– 16 h – Caminhada 27 nas ruas José Geraldo Couto, Juvenal Lamartine e Riachuelo – Bairro Bom Jardim;

– 19 h – Calçada 27 na esquina da Rua José Geraldo Couto e Juvenal Lamartine.