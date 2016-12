As agências dos Correios, inclusive os serviços do Banco Postal, funcionarão normalmente nesta sexta-feira, 30 de dezembro. No entanto, os postos de atendimento não realizarão a captação de objetos Premium (Sedex 10, Sedex 12 e Sedex Mundi), pois, não haverá distribuição desses objetos no sábado, dia 31.

Na segunda-feira, 02 de janeiro de 2017, as agências dos Correios terão funcionamento normal em todo o país.