Agência da ONU abrirá escritório no Nordeste

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Instituto Nacional do Semiárido (INSA) debateram parcerias futuras para a recuperação de regiões degradadas da Caatinga. A cooperação entre os dois organismos prevê a abertura de um escritório da agência da ONU no Nordeste, que será sediado no próprio INSA, na Paraíba.

Com uma base na região, a FAO planeja novas iniciativas para o Semiárido nordestino. Além de fortalecer a resiliência das populações de áreas da Caatinga suscetíveis à desertificação, o organismo das Nações Unidas vai estimular o desenvolvimento da agricultura familiar e combater a fome e os efeitos da seca. Mitigar a degradação da terra também está entre as metas da entidade.

O INSA é localizado em Campina Grande e a instalação de um escritório vinculado às Nações Unidas foi estipulada por um termo de cooperação técnico-científica já firmado entre os dois parceiros.

ONU Brasil.