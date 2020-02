Aeroporto de Mossoró registra mais de 35 mil passageiros desde reativação dos voos

Os voos realizados pela Azul Linhas Aéreas saindo de Mossoró passarão a ser diários.

Uma das medidas destacadas pela Chefe do Executivo é que a partir do dia 8 de fevereiro, os voos realizados pela Azul Linhas Aéreas saindo de Mossoró passarão a ser diários, e que no sábado de carnaval serão dois voos, um às 15h e o segundo às 17h.

“Com essas informações está mais do que comprovada a viabilidade da linha, já que todos os dias, a aeronave parte com lotação máxima. E vale ressaltar que no primeiro ano de reativação dos voos foram 31 mil passageiros”, enfatiza a prefeita.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Lahyre Neto, está participando de um treinamento com agentes de viagens. “Estamos participando de mais uma etapa da campanha junto com a Azul Viagens e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), em Campinas (SP), de treinamento de agentes de viagens e operadoras de turismo em várias cidades do Sul e Sudeste do Brasil, para divulgar o Rio Grande do Norte e Mossoró, para aumentar o fluxo e turistas e, consequentemente, aumentar o fluxo de passageiros em nosso aeroporto”, explica.

O gestor do Aeroporto Dix-sept Rosado, Paulomark Dias Pereira, informou que um levantamento do quantitativo de embarques e desembarques é possível verificar que nos últimos seis meses de 2019 foram registrados em voos realizados seis dias da semana (exceto aos sábados) 8.215 passageiros saindo de Mossoró e 9.043 desembarcando aqui na cidade. “Com base nesse quantitativo verificamos uma média de 1.369 embarques mensais no Aeroporto Dix-sept Rosado, além de cerca de 1.500 desembarques por mês”, comenta.

Confira dados referentes a 2019:

PERÍODO / EMBARQUE / DESEMBARQUE

Julho 1.671 / 1.629

Agosto 1.413 / 1.389

Setembro 1.348 / 1.483

Outubro 1.342 / 1.572

Novembro 1.249 / 1.376

Dezembro 1.192 / 1.594

TOTAL DE

PASSAGEIROS 8.215 / 9.043

