Aeroporto de Mossoró recebe certificação operacional da ANAC

O aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró, recebeu nesta quinta-feira, 22, a certificação operacional da Agência Nacional de Avião Civil (ANAC). Com o reconhecimento o terminal está apto para operar com voos regulares. A informação foi confirmada pelo deputado federal Beto Rosado (Progressistas) na manhã desta quinta.

A publicação da certificação está prevista para ser publicada na edição do Diário Oficial da União da sexta-feira (23).

“Estamos muito felizes com esta notícia que representa uma vitória para o desenvolvimento do turismo e economia do interior estado. Essa é uma luta antiga e o resultado é fruto de um somatório de esforços com o governo do estado, prefeitura de Mossoró e da empresa Consultaer”, afirmou Beto.