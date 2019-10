Aeroclube (RN) termina em sétimo no Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete

Entre os dias 22 e 27 de outubro aconteceu, em Uberlândia (MG), o Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete Masculino Sub-21. O Aeroblube/Seleção FNB, que representava o Rio Grande do Norte no torneio, ficou em penúltimo, na frente apenas do OADFF/LPBE/Basquete Paraíba (PB). Esses dois clubes foram os únicos participantes fora do eixo sul/sudeste, marcando um bom desempenho frente a times tradicionais.

“Tivemos jogos com muita qualidade e uma das coisas mais importantes foi ter contado com duas equipes do Nordeste: Aeroclube/Seleção FNB-RN e ADFF/LPBE/Basquete Paraíba-PB. Como esperávamos, foi uma competição de alto nível, pois contamos com times fortes e tradicionais; para o ano vindouro existe a possibilidade grande de ocorrer um crescimento no número de participantes e isso nos deixa muito animados”, afirmou Alex Oliveira, coordenador técnico da competição.

O título da competição ficou com o Pinheiros (SP), que foi seguido, no placar de pontos, pelo Flamengo (RJ), em segundo; Corinthians Paulista (SP), em terceiro; Praia Clube/Colégio Gabarito (MG), em quarto; União Corinthians (RS), em quinto; Minas Tênis Clube (MG), em sexto; e o Aeroclube (RN) e OADFF/LPBE/Basquete Paraíba (PB), em sétimo e oitavo, respectivamente.

Edição: Isadora Morena

Brasil de Fato