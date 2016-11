Advogada Lúcia Jales toma posse na Academia de Letras Jurídicas do RN nesta sexta-feira

A advogada Maria Lúcia Cavalcanti Jales Soares toma posse na Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte (ALEJURN) nesta sexta-feira, 25 de novembro. A Sessão Solene de Posse da nova acadêmica acontece às 19h30 na sede da ALEJURN, na rua Mipibu, nº 443, bairro Petrópolis, em Natal.

Maria Lúcia Jales irá ocupar a cadeira nº27, do Patrono Jurista José Gonçalves Medeiros e que teve como último ocupante o acadêmico Joanilo de Paula Rêgo.

Em setembro deste ano, a Lúcia Jales, que também é escritora, doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Buenos Aires e professora, venceu o professor Ivo Dantas, que é escritor, jurista e pós-doutor em direito, na eleição pela imortalidade na Academia de Letras Jurídicas do RN. Lúcia Jales obteve 24 votos contra 14 de Ivo Dantas, não havendo nenhuma abstenção, voto em branco ou nulo.

Lúcia Jales é graduada Direito e especialista em Direito de Processo Civil pela pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pós-graduada em Direito de Processo Civil pela Fundação Escola Superior do Ministério Público (FESMP) e doutoranda em Direito pela Universidade de Buenos Aires (UBA).

Professora universitária, Lúcia Jales é autora do livro “Neoprocessualismo – Reflexos Neoconstitucionais” e foi presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica no Rio Grande do Norte (ABCMJ-RN). Atualmente, a advogada é coordenadora da região Nordeste ABCMJ.

A ALEJURN

A Academia de Letras Jurídicas do RN (ALEJURN) tem por finalidade divulgar atividades forenses, preservar a memória jurídica potiguar, incentivar a republicação de antigos livros de direito e apoiar novos autores na área jurídica.

A Academia também visa difundir as biografias e bibliografias de importantes escritores das ciências jurídicas potiguares.

A Academia reúne em seus quadros acadêmicos renomados e destacados, como juristas, professores, ministros de tribunais superiores, desembargadores federais e estaduais, procuradores da república, procuradores de justiça, procuradores do estado, juízes de direito, promotores de justiça, advogados militantes e escritores.