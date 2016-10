Adutora Serra de Santana é religada para atender seis cidades do Seridó

A Adutora Serra de Santana, na região Seridó do Estado, foi religada na terça-feira, 25, retomando o abastecimento das cidades de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino, Bodó, Cerro Corá e Lagoa Nova. O sistema estava parado desde o último dia 16, para que equipes da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) realizassem os serviços para realocar o ponto de captação de água na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves.

A situação de seca e consequente rapidez no processo de evaporação da água havia inviabilizado o funcionamento do antigo ponto de captação na barragem. A solução encontrada pela Caern foi prolongar a tubulação de 400 mm em mais 1,5 Km que, ligada aos dutos existentes, chegariam a 5 quilômetros de extensão até a captação flutuante localizada na comunidade Riacho dos Cavalos, em Jucurutu. Com o trabalho concluído, a adutora foi religada.

De acordo com a gerente da Regional Seridó, Rosy Gurgel, a vazão de 600 metros cúbicos que será alcançada nessa nova etapa vai permitir que o volume de água seja suficiente para abastecer essas cidades até o final de dezembro. Depois disso, a companhia vai parar novamente o serviço para que seja adotada outra alternativa capaz de atender à população.