Adutora Manoel Torres para devido ao baixo nível do Rio Piranhas

Quatro municípios da região Seridó estão passando por alterações no sistema de abastecimento de água por causa da situação de seca que atinge o Estado. São eles Caicó, São Fernando, Timbaúba dos Batistas e Jardim de Piranhas. Todos esses municípios são atendidos normalmente pela Adutora Manoel Torres, que capta água no Rio Piranhas e foi paralisada no último final de semana. Agora, cada cidade vai contar com um sistema alternativo para abastecimento em rodízio.

Caicó passa a ser atendida pelo Açude Itans, que tem funcionado como uma reserva técnica para períodos de maior escassez. São Fernando passa a ser atendida pelo Açude Público da cidade. Timbaúba dos Batistas está sendo abastecida por sistema privado próprio, mesma situação verificada na cidade de Jardim de Piranhas.

Um aumento na vazão do Rio Piranhas, que passará de 2,4 para 2,9 metros cúbicos por segundo, já foi autorizado pela Agência Nacional de Águas (ANA), quando então a adutora deverá ser reativada.