Adutora Jerônimo Rosado passará por manutenção nesta quarta-feira (21)

A adutora Jerônimo Rosado será paralisada para manutenção nesta quarta-feira (21), das 8h às 17h. O sistema abastece 30% da cidade de Mossoró e 100% da cidade de Assú. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) irá trocar equipamentos elétricos para prevenir perdas de água no sistema.

No período da parada, 100% da cidade de Assú fica com o abastecimento suspenso. Já Mossoró tem uma redução de 30% na distribuição de água. Na cidade mossoroense, de uma maneira geral, todos os bairros são afetados pela redução e ficam com o abastecimento suspenso as áreas do Planalto da Liberdade, Alto do Sumaré, parte do Bom Jesus e parte do Dom Jaime Câmara. O abastecimento de Assú será normalizado cerca de três horas após a religação do sistema. Já o de Mossoró estará completamente normalizado 12 horas após a religação.