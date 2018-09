ADUERN vai arrecadar alimentos para a Casa do Estudante de Mossoró durante palestra de Anita Prestes

O décimo Congresso da ADUERN, que será realizado entre os dias 14 e 15 de setembro, terá início com a palestra de Anita Leocádia Prestes, Doutora em História Social, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e filha de Luis Carlos Prestes e Olga Benário.

A palestra será aberta ao público e acontece no auditório do Hotel Villa Oeste no dia 14 às 19h. Para participar do evento os interessados deverão contribuir com 1kg de alimento não perecível ou qualquer tipo de material de limpeza. As doações serão destinadas à Casa do Estudante de Mossoró e serão recolhidas na entrada da palestra.

O presidente da Casa do Estudante, Anderson Duarte, que é aluno de Engenharia Elétrica na Ufersa, parabenizou a ADUERN pela iniciativa e relembrou a importância das doações para a continuidade da casa e garantia de que ela poderá seguir acolhendo estudantes de diferentes cidades do Rio Grande do Norte.

“ Hoje, os estudantes que dependem da casa precisam muito de alimentos e materiais de limpeza de todo tipo. É importante lembrar que são essas doações que tem conservado a existência desta instituição. Aceitamos doações 24h por dia em todos os dias do ano” destacou o representante, que ainda lembrou que outra demanda urgente é de alimentos perecíveis, como carnes, legumes e verduras, que podem ser doados presencialmente na residência.