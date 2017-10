Adolescentes são assassinados a tiros no Aeroporto II

Dois adolescentes foram assassinados a tiros em Mossoró na noite da quinta-feira, 12. Uma das vítimas, José Vitor Pereira da Silva, era natural de Lucrécia, e o outro, identificada apenas como Sandrianderson. Os dois foram executados com tiros na cabeça por volta das 22h20 em uma estrada de terra que cerca do Aeroporto, no Bairro Aeroporto II.

A Polícia Militar foi acionada após populares ouvirem vários disparos de arma de fogo próximo ao clube Aspetro.

Os corpos dos adolescentes estavam um ao lado do outro e próximos a uma motoneta traxx vermelha.

As mortes têm características de execução. De acordo com peritos do Instituto Técnico Científico de Perícia (Itep), os jovens foram mortos no local onde foram encontrados.

Familiares de uma das vítimas informaram à polícia que os adolescentes não tinham envolvimento com ilícitos que haviam saído juntos para buscar perfumes na casa da tia de um deles, no Bairro Belo Horizonte.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).