Adolescente morre afogado na Barragem de Santa Cruz, em Apodi

Um adolescente conhecido como “Robson Vaqueiro”, de 17 anos, morreu afogado na Barragem de Santa Cruz, localizada na zona rural do município potiguar de Apodi, no domingo, 29 de janeiro. O jovem, natural de Umarizal, estava no local com amigos e familiares quando foi tomar banho e desapareceu.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mossoró foi acionado e, depois de várias buscas, o corpo do adolescente foi encontrado em uma parte funda da barragem.

O corpo do jovem foi levado para a sede do Instituto Técnico Científico de Perícia (Itep) de Mossoró, onde será examinado.