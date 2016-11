Adolescente é assassinado no quintal de casa no Alto da Pelonha

Mais um adolescente foi executado na madrugada desta quinta-feira, 17 de novembro, em Mossoró. Desta vez, o crime aconteceu no bairro Alto da Pelonha. Por volta de 01h30, na rua Norma Lima de Santana, Emerson Melo dos Santos, de 16 anos, natural de Osasco (SP) foi retirado de dentro de casa e executado no quintal.

Este foi o segundo homicídio na cidade num intervalo de 30 minutos, em ambos os casos, as vítimas eram menores de idade.

Emerson Melo foi atingido por quatro tiros de espingarda caseira. O adolescente estava em casa quando os assassinos o chamaram na porta dos fundos. Quando o menor abriu a porta, foi levado para o quintal e assassinado. A mãe e o padrasto da vítima também estavam na casa, mas não foram feridos.

Após atirar contra o jovem, os criminosos entraram na casa e reviraram objetos, como se estivessem procurando algo.

De acordo com a polícia, Emerson Melo tinha registo de atos infracionais. A motivação do assassinato ainda é desconhecida.

Com as duas execuções de adolescentes na madrugada desta quinta-feira, Mossoró chega a 202 homicídios este ano, superando o recorde de mortes violentas registrado no ano de 2014, quando 194 perderam a vida para a violência.