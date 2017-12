Adolescente é assassinado a tiros enquanto trabalhava em barraca de frutas em Mossoró

Um adolescente identificado como Izaac Silva Fernandes, de 17 anos, foi assassinado a tiros por volta das 8h desta terça-feira, 26 de dezembro. O crime aconteceu na Avenida Francisco Mota, no Bairro Costa e Silva, em Mossoró. O jovem foi atacado quando estava em uma barraca às margens da BR-110, onde trabalhava vendendo frutas.

Um agente da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) passava no local na hora dos disparos e, com apoio do Grupo de Ações Táticas (GATE) da Guarda Civil, conseguiu prender o assassino. Antônio Lucio Silva Júnior, conhecido como Dito do Pirrichil, foi preso em flagrante e encaminhado para a DHPP, de onde será levado para a Cadeia Pública.

De acordo com moradores da região, Izaac Silva não tinha envolvimento crimes. Os investigadores não descartam a possibilidade de o adolescente ter sido assassinado por engano e que o alvo seria outro jovem que também vende frutas no bairro.

O corpo do adolescente encaminhado para a sede do Instituto Técnico Científico de Perícia (ITEP). Com mais esta morte violenta, Mossoró chega a 241 homicídios no ano de 2017.