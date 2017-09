Adolescente é aprendido dirigindo armado em Mossoró

Durante fiscalização de rotina na BR 304, em Mossoró, na noite desta segunda-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou um Palio, conduzido por um jovem de 17 anos.

Após buscas no interior do veículo, foi encontrada uma pistola calibre 380, com duas munições intactas, escondida sob o suporte da direção.

O condutor, além estar dirigindo sem possuir Carteira de habilitação, informou ser o proprietário da arma, que não tinha registro.

Diante do flagrante, a ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Mossoró, para os trâmites legais cabíveis.

Núcleo de Comunicação Social da PRF/RN.