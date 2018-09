Adolescente de 16 anos assassina pai da ex-namorada no RN

Pai é morto por um adolescente de 16 anos na manhã desta quinta-feira (21) em Alto do Rodrigues, na região do Vale do Açu. Segundo informações da polícia, o jovem é ex-namorado da filha da vítima e estava inconformado com o fim do relacionamento, que foi proibido pela família.

Ainda de acordo com a polícia, o homem foi buscar sua filha de 12 anos na escola, que fica localizada na região central do município. Ao chegar na porta da escola, o pai da menina encontrou o adolescente, que estava sozinho.

A motivação do crime pode ter sido a inconformação do adolescente com o fim do namoro com a filha da vítima, que tem apenas 12 anos de idade. A família não aceitava o relacionamento.

Foto: Sara Cardoso/Inter TV Costa Branca