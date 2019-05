Adolescente assassinado a tiros em Upanema

Um adolescente foi vítima de homicídio na noite desta sexta-feira (24/05) no Sitio Pereiros, zona rural do município de Upanema.

A onda de violência volta a preocupar as autoridades policiais do Rio grande do Norte. Ontem, em Upanema, na Zona Oeste do Estado, quatro homens armados invadiram a casa do adolescente Rodrigo Araújo, de 17 anos, efetuaram vários tiros na vítima que morreu no local. A esposa da vítima foi poupada pelos criminosas que mandaram que a mesma se retirasse do local.

Rodrigo teria sido ameaçado anteriormente o que o levou a se mudar para o Sítio Pereiros, onde estava residindo. Mesmo assim foi facilmente localizado e perdeu a vida no local.

O corpo do adolescente foi encaminhado para o ITEP em Mossoró, onde passará por necropsia, com posterior liberação os familiares.

O crime foi o 7º homicídio registrado no município de Upanema em 2019. A investigação ficará sob a responsabilidade da equipe da delegacia municipal de Upanema, dirigida pelo delegado Caetano Baumann.