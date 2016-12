Adoção de cartinha na campanha Papai Noel dos Correios segue até a sexta-feira

Foi prorrogado até a sexta-feira, 09 de dezembro, o prazo para adoção de cartinhas da Campanha Papai Noel dos Correios. Os interessados em contribuir e presentear crianças devem procurar uma agência dos Correios e escolher uma carta. Já os presentes podem ser entregues nos Correios até o dia 12.

No RN, a campanha está sendo desenvolvida em 11 cidades e com o apoio de 55 escolas púbicas e instituições filantrópicas que atendem crianças e adolescentes carentes e/ou com necessidades especiais. Os presentes serão entregues nas cidades de Mossoró, Natal, Parnamirim, Açu, Caicó, Currais Novos, Macau, Parelhas, Pau dos Ferros, Rafael Godeiro e Santa Cruz.

Nos últimos três anos, o Papai Noel dos Correios já presenteou mais de 32 mil crianças no Rio Grande do Norte.

Mais informações com a Coordenação da Campanha pelos telefones (84) 3220-2542/2405 ou e-mail [email protected].