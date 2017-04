Administração pública do prefeito Cunha da Mota – Wilson Bezerra de Moura

A história nasce quando nasce o acontecimento e este é fruto da ação e desempenho humano, assim partimos para entendimento dos fatos.

Quando da competição politica entre Almeida Castro, da oposição e Bento Praxedes situacionista, á época da campanha de Francisco Isódio de Souza, politico de grande envergadura, seguiu-se outra administração no munícipio, que foi de destaque no contexto politico.

O tenente coronel Francisco Vicente da Cunha Mota foi a seguinte pós essa contenda, no período de 1914-1916, cuja administração por ele empreendida, foi uma das mais profícuas até então surgida naquele tempo.

Consta ter sido a administração do Coronel Cunha da Mota de significativo progresso à região por ter ele feito melhoramentos de alto alcance social e urbanístico. Inaugurou o matadouro modelo considerado na época um dos maiores do Estado fato tão significativo que mereceu um momento festivo quando o próprio coronel Cunha da Mota ofereceu um banquete reunindo todos os chefes políticos da região. Vale salientar que o coronel Cunha da Mota foi de certo um empreendedor.

Na sua administração foi inaugurado o primeiro Trem em 07 de fevereiro de 1915 e logo no ano seguinte inaugurada a Estrada de Ferro em 19 de março do mesmo ano. Foi sem dúvida um período de grande revolução para Mossoró, no dizer do escritor Lauro da Escóssia, em Mossoró no Passado ed.de março de 1981, uma revolução administrativa que atingiu vários segmentos da sociedade, disse ele.

Exatamente nesse período o jornalista Martins de Vasconcelos iniciou a circulação do jornal O Nordeste, também ocorreu à construção de 20 casas no bairro dozes anos, cujo nome dado numa homenagem a Manoel Reginaldo da Rocha, conhecido por Nezinho Doze anos.

Consta entre outras medidas administrativa do Prefeito Cunha da Mota, a aposentadoria do decano do ensino em Mossoró, que se jubilou aos 50 anos de vida Profissional, Professor Manoel Antônio de Albuquerque, pois bem é assim que caminhamos na busca de trazer à luz do presente acontecimentos marcante na história que traduz a efetiva participação de nossos antepassados.