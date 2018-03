Acusado de cortar os braços de inimigo com facão é morto a tiros em Tibau

Um homem de 26 anos, identificado como Alcimar José da Silva Oliveira, conhecido como “Negão do facão”, foi assassinado a tiros na noite do domingo, 18 de março, na Rua da Baleia, no centro da cidade de Tibau. Os atiradores fugiram e não foram identificados.

Alcimar José era acusado de cortar com facão os braços de um inimigo na cidade de Tibau no ano de 2015. Reinaldo Feliciano Matos, natural de Barra Bonita (SP), teve os dois braços cortados e depois amputados no Hospital Tarcísio Maia (HRTM) em 12 de abril de 2015. No dia 13 de maio do mesmo ano, a vítima morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Antônio.

A policia ainda não sabe se a morte de Alcimar José tem ligação com o crime contra Reinaldo Feliciano.