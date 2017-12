Acusado de atirar em agente Penitenciário é assassinado no Hospital Tarcísio Maia

Na madrugada deste sábado, 30 de dezembro, um homem foi assassinado dentro do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM). Adson Lincoln Severiano da Silva estava internado depois de ser baleado quando tentou assaltar um agente penitenciário na noite da sexta-feira no bairro Planalto 13 de Maio.

No início da noite da sexta-feira, 29, Adson Lincoln e uma mulher tentaram assaltar o agente penitenciário Lauci Alves de Moura, de 50 anos, que estava sentado na calçada de casa junto com um irmão. O agente penitenciário reagiu e houve troca de tiros. Tanto Adson Lincoln quanto Lauci Alves foram baleados e levados para o Hospital Tarcísio Maia.

Adson Lincoln estava sendo levado para a sala de Raio-X o HRTM quando um homem entrou na unidade e atirou várias vezes contra ele. Adson Lincoln foi atingido pode sete tiros de pistola, todos na cabeça. O assassino conseguiu fugir.

As imagens do sistema interno de monitoramento do HRTM serão usadas para identificar o homem que invadiu o hospital e matou Adson Lincoln.

Com este homicídio, Mossoró chega a 248 assassinatos em 2017.

Foto: Passando na Hora.