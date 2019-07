Ações do Governo do Estado reduzem a violência e a criminalidade em 30%

A atuação integrada dos vários órgãos do sistema de segurança do Governo do Estado do Rio Grande do Norte levou à redução de 30% dos casos de violência no primeiro semestre de 2019. Os dados foram apresentados nesta terça-feira, 02 pela governadora Fátima Bezerra em entrevista coletiva realizada no auditório da Governadoria. “Estamos entre os quatro estados que mais reduziram a violência em todo o Brasil. Isto se deve ao trabalho eficiente e integrado do nosso sistema de segurança, composto por profissionais competentes e compromissados”, afirmou Fátima Bezerra.

O relatório referente ao primeiro semestre de 2019 sobre os casos de violência e criminalidade foi produzido pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (Coine) vinculada à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) e registra os resultados da atuação dos vários órgãos que integram o sistema estadual de segurança – Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP-RN) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

O balanço das ações em segurança pública mostra que no primeiro semestre de 2019 as Ocorrências Violentas Letais Intencionais (OVLI) somaram 718 casos, contra 1.033 ocorrências no mesmo período em 2018.

“É preciso destacar que por trás dos números há pessoas, há vidas. Neste caso 315 vidas foram poupadas em nosso estado. Isto é resultado de gestão, foco, seriedade e espírito público da nossa equipe de governo”, enfatizou a governadora.

ATAQUES A BANCOS

Além da redução nos números de OVLIs, a Coine aponta redução em outras áreas criminais. Nas ocorrências de ataques a bancos, foram registradas 13 ocorrências em 2019 o que representa uma redução de 44%.

ESTUPROS

As estatísticas referentes aos números de ocorrências de estupro na Região Metropolitana de Natal, mais uma redução significativa. No primeiro semestre em 2018, haviam sido registradas 29 ocorrências. Para o mesmo período em 2019, a redução é de 65%, com o registro de 10 ocorrências.

PATRIMÔNIO

Em ações de Condutas Violentas contra o Patrimônio (CVP) de forma geral, o primeiro semestre de 2018 resultou em 6.073 ocorrências, uma redução em 128 registros, quando comparado a 2019, onde ocorreram 5.945.

“O trabalho integrado dos agentes de segurança proporciona o alcance desses resultados. Todas as instituições que fazem parte da segurança pública do Rio Grande do Norte devem ser reconhecidas pelo esforço e força de trabalho que estão mostrando”, ressaltou o secretário de Segurança e Defesa Social, coronel Francisco Araújo.

POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte, por meio do Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE), no período de janeiro a junho de 2019, registrou 14.115 autos de infração, realizou 19.658 testes de alcoolemia,recolheu 698 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), 423 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), e recuperou 47 veículos. Além destes números, a CPRE apreendeu dez armas de fogo, e registrou nove ocorrências de apreensão de entorpecentes.

Com atuação na região metropolitana de Natal, o Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) prendeu 154 pessoas, apreendeu 317 armas e registrou 274 ocorrências de apreensão de drogas. O Comando atuou ainda na recuperação de 207 veículos.

No interior do Rio Grande do Norte, o Comando de Policiamento do Interior (CPI) efetuou 251 prisões e capturou 36 foragidos. Entre apreensões, o Comando recolheu 137 armas, registrou 116 ocorrências de apreensão de drogas, e apreendeu 38 veículos e 23 motos. O CPI realizou a recuperação de 281 veículos.

Em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a Polícia Militar atuou em todas as 50 deflagrações da Operação Lei Seca, em todo o Rio Grande do Norte neste primeiro semestre de 2019, onde foram realizados 17.509 testes.

ITEP

O Instituto Técnico-Cientifico de Perícia (ITEP-RN), que conta com serviços de plantões de 24 horas da Medicina Legal e da Perícia Criminal em todas as unidades regionais do ITEP, realizou quase 13 mil perícias no período de janeiro a junho de 2019.

No primeiro semestre deste ano, foram emitidas aproximadamente 200 mil carteiras de identidade, em atendimentos realizados nas 21 Centrais do Cidadão distribuídas pelo Rio Grande do Norte.

Para a elaboração do banco de perfis genéticos estadual, que será conectado ao sistema nacional, como importante aliado no combate à criminalidade, o ITEP-RN coletou somente nos primeiros seis meses deste ano, mais de 300 amostras biológicas de apenados do sistema prisional potiguar.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, no período de janeiro a maio de 2019, efetuou a prisão de 828 suspeitos por crimes diversos, e deflagrou aproximadamente 30 operações em todo o estado do Rio Grande do Norte. Neste período, a Polícia Civil realizou a apreensão de 4 toneladas de drogas, recuperou 1.882 veículos, e remeteu 2.833 inquéritos policiais à Justiça.

BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar teve os seus maiores índices em ocorrências de prevenção. No primeiro semestre de 2019, foram analisados mais de 1.800 projetos, outros 2.000 foram vistoriados. Em ocorrências, os Bombeiros atuaram em 359 atendimentos com utilização da ambulância, em 662 situações de enxame de insetos, em 317 ocorrências relacionadas a árvores oferecendo perigo.

ASSECOM/RN