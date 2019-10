Ações de saúde preventivas contra o câncer de mama e de colo de útero serão intensificadas em outubro

A Secretaria de Saúde lançou simbolicamente na tarde desta segunda-feira (07), no auditório da Estação das Artes, a campanha municipal do Outubro Rosa. Desde o início do mês que as Unidades de Serviços de Saúde estão intensificando o trabalhando de prevenção, promoção e combate ao câncer de mama e câncer de colo de útero.

Saudade Azevedo durante fala no lançamento da campanha Outubro Rosa

A secretária de Saúde, Saudade Azevedo, reforçou que a abertura do Outubro Rosa nesta segunda-feira (07) é simbólica, porque desde o início do mês que as Unidades de Serviço de Saúde vêm trabalhando a intensificação da ações com foco na prevenção. “É um ato simbólico, porque as ações começaram desde a semana passada. Vamos focar muito fortemente na detecção precoce. Nós estamos trabalhando a prevenção, não só do câncer de mama, mas também do câncer de colo de útero. Nossas Unidades de Saúde vão trabalhar com essas intensificações das ações neste mês e o projeto Família em Foco também. Estamos com muitos parceiros para aumentar a nossa fala de prevenção, como a sociedade civil organizada, SESI, SESC, Wilson Rosado, a Liga Mossoroense de Combate ao Câncer e vários outros parceiros que se juntaram a nós para chamar a atenção das mulheres e dos homens sobre a prevenção ao câncer.”, afirmou Saudade.

As neoplasias (tumores) ficaram como a segunda causa que mais ocasionou mortes de residentes em Mossoró (mortes não violentas), de janeiro a agosto de 2018, de acordo com dados da Vigilância em Saúde. Foram 108 óbitos de homens e 120 de mulheres, totalizando 228 mortes por neoplasias em oito meses. Dentro das neoplasias, os cânceres que mais mataram foram pulmão, brônquio e traqueia. Depois desses, em segundo lugar, o que mais vitimou indivíduos residentes em Mossoró foi o câncer de mama, sendo 23 mortes por câncer de mama e 9 por câncer de colo de útero.

Suiann Costa durante entrevista no lançamento do Outubro Rosa no Município

A coordenadora da Saúde da Mulher, Suiann Costa, enfatizou que o diagnóstico precoce aumenta muito as chances de cura e que as mulheres precisam se cuidar mais e ter um olhar especial para elas mesmas. “O diagnóstico precoce é essencial para que o tratamento tenha êxito. Estamos neste mês trabalhando na perspectiva que as mulheres se olhem, se cuidem, se percebam e se enxerguem mais. Com um simples toque a gente pode fazer a diferença em um tratamento contra o câncer de mama. É uma doença que se detectada a tempo tem mais de 95% de chances de cura.”, explicou Suiann.

Mikeline Amorim descobriu o câncer no ano passado e vem fazendo tratamento

A design de sobrancelha Mikeline Amorim, de 38 anos, natural de Umarizal, foi convidada pela Secretaria de Saúde para relatar de como descobriu o câncer de mama e os cuidados que teve para combater a doença. “Descobri o nódulo ao sentir uma dor quando estava colocando minha bebê para dormir, no ano passado. Fiz vários exames para chegar a um diagnostico fechado. No final do ano passado para o início deste ano comecei o tratamento com quimioterapia. Agora vou fazer a cirurgia de mastectomia. A prevenção é muito importante. Como eu tenho histórico na família, eu sempre ficava me apalpando, fazendo autoexame no banho ou quando estava deitada, que é mais fácil de sentir alguma diferença no nosso corpo. Assim que eu descobri procurei ajuda médica, não fiquei guardando doença. O diagnóstico precoce é importante para que o tratamento tenha um resultado excelente e que chegue à cura.”, relembra como descobriu o câncer de mama a design de sobrancelha que mora em Mossoró há mais de 10 anos.

“O câncer, hoje, me representa em uma frase que vi: ‘Eu aprendi mais do que sofri’. Eu aprendi muito. Hoje existe duas Mikeline. A de hoje é um ser humano muito melhor. Sou bem mais humana, penso mais no próximo. Antigamente nem tanto, mas hoje penso em ajudar cada vez mais quem precisa.”, finaliza Mikeline.

O lançamento do Outubro Rosa contou uma palestra das médicas mastologistas Laiza Belo e Mariah Rosado e com a animação e realização de atividades de interação do grupo Anjos da Enfermagem da Universidade Potiguar (UNP).

