Acidente fatal na BR304 deixa três mortos e um gravemente ferido

O acidente aconteceu na manhã de hoje, quinta-feira (17), por volta das 06:30h, quando um caminhão baú choucou-se com um carro tipo Renauld Duster, no Km 205 da BR 304. Três homens que viajavam no automóvel morreram, enquanto os ocupantes do caminhão não tiveram ferimentos graves. O motorista saiu ileso da batida e o passageiro apenas com escoriações.

O carro modelo Duster, estava no sentido Mossoró/Natal, e possui placa de Ceará-Mirim, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. O caminhão seguia no sentido contrário e tem a placa de Pernambuco.

A perícia preliminar feita no local constatou que o carro invadiu a faixa contrária, causando o acidente