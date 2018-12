Acesso à Internet cresce 10% entre mais pobres

Grau de acesso à Internet por pessoas de baixa renda, segundo o IBGE, cresceu mais no Brasil, nos últimos anos.

Segundo o levantamento, a proporção da população com acesso à Internet na residência passou de 67,9% em 2016 para 74,8% em 2017, com uma alta de 6,9%. Entre pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 406 por mês (US$ 5,5 por dia), linha de pobreza proposta pelo Banco Mundial, o percentual subiu 10,5%, passando de 47,8% em 2016, para 58,3% em 2017.

O crescimento é justificado pelo maior acesso de pacotes de Internet por meio de celulares, tablets e televisores, que já respondem por 73,7% de todos os acessos online domiciliares.

Entretanto, ainda existe desigualdade no uso da Internet entre o total da população e aqueles abaixo da linha da pobreza (pessoas com renda inferior a US$ 1,90 por dia – R$ 140 por mês – consideradas que vivem na extrema pobreza) de 40,7% contra 14,5%, no acesso pelo computador, e de 73,7% a 57,5%, quando o acesso é feito por meio de outros equipamentos como celulares, tablets e televisores.