Abstenção chega a 20,3%, a mais alta desde as eleições de 2002

Um total de 29,9 milhões de brasileiros não foram votar neste domingo, o que se traduziu em uma abstenção de 20,3% dos cidadãos com direito a voto, o maior índice desde as eleições de 2002, segundo informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com o TSE, isso significa que um em cada cinco brasileiros preferiu não ir votar, apesar de o voto ser obrigatório no país.

O pleito não interessou a um quinto dos eleitores, apesar da polarização entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, que foram os mais votados para presidente, com 46,05% e 29,25% respectivamente.

Mato Grosso foi o estado onde a maior proporção de eleitores não compareceu às urnas este domingo, com 24,55% de abstenção. Já Roraima registrou a menor taxa, com 13,86%.

Em termos absolutos, São Paulo teve o maior volume de eleitores que não foram votar: 7.108.863 de pessoas.

Segundo a Justiça eleitoral, o número de votos em branco na eleição presidencial foi de 2,65% e o número de votos nulos chegou a 6,14%.