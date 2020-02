ABIH-RN registra ocupação hoteleira de 81,62% em Natal nessa temporada de 2020

Segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio Grande do Norte (ABIH-RN), a ocupação média dos hotéis de Natal em janeiro de 2020 foi de 81,68%. Em 2019 a ocupação no mesmo período foi de 80,06%, registrando um aumento de quase dois pontos percentuais.

Já a Pipa registrou uma ocupação média de 82,71% em janeiro de 2020 contra 81,255 em 2019, São Miguel do Gostoso, Extremoz e Mossoró apresentaram uma ocupação de 69,31%, 62,66% e 58,58%, respectivamente. Desses, Mossoró teve um aumento na ocupação se comparando com janeiro de 2019, quando registrou 52,59%.

“A hotelaria, como um todo, estava bastante apreensiva com essa ocupação de janeiro, mas felizmente tivemos um pequeno aumento na ocupação, resultado do trabalho de promoção que viemos fazendo ao longo do ano, bem como há de se registrar a redução do ICMS do QAV, o que permitiu uma maior oferta de voos. Registre-se, também, as promoções que os hotéis fizeram, reduzindo suas tarifas, o que nos preocupa, pois em mês de alta temporada, reduzir tarifas não é um bom sinal. Natal precisa oferecer maior diversidade de produtos turísticos e melhorar sua orla urbana”, destacou José Odécio, presidente da ABIH-RN.

Assecom