Abertas as inscrições para vagas remanescentes do Fies

O estudante que não conseguiu uma vaga na chamada regular do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) poderá se inscrever para as vagas remanescentes no programa. As inscrições são feitas pela internet.

O interessado deve ter alcançado nota mínima de 450 pontos de média e não ter zerado a prova da redação em qualquer edição, desde 2010, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, a renda familiar mensal bruta per capita não pode ultrapassar três salários mínimos, ou seja, R$ 2.862.

O Fies concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o número de vagas totais para este ano poderá chegar a 310 mil. Dessas, 100 mil terão juro zero para os estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.