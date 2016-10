Aberta a votação para escolher melhores artistas potiguares em 14 categorias

Está aberta até o dia 15 de novembro a votação do Troféu Cultura 2016, que irá premiar produtores culturais e artistas potiguares de 14 categorias. Especialistas em cada área selecionarem cinco indicações que se destacaram esse ano. O melhor de cada categoria será escolhido através de votação online. O sistema de votação registrará apenas um voto por computador ou dispositivo móvel para cada uma das disputas.

O anúncio dos vencedores acontecerá no dia 16 de novembro, durante festa promovida no auditório da Federação das Indústrias do RN (Fiern).

As premiações serão entregues para os destaques nas Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Dança, Fotografia, Literatura, Música e ainda o Artista do Ano. Também serão premiados o melhor ator, a melhor atriz, a melhor banda.

“Independentemente do resultado, vale a lembrança, vale o reconhecimento e o prestígio, que também alimentam a alma do artista. Desde a primeira edição, o Troféu Cultura procura alimentar o artista com o que há de mais valioso para seu trabalho: o prestígio”, declara, em nota, a organização da premiação.

Entre os indicados à premiação este ano estão os organizadores da Feira do Livro de Mossoró (FLM) e da Feira dos Livros e Quadrinhos (Fliq) de Natal, na categoria “Produtor Cultural”. Outros nomes mossoroenses na lista de indicados são o espetáculo “Dois”, da Cia A Máscara de Teatro, na categoria “Melhor Espetáculo e Teatro”.