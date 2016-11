ABC: Temporada 2016 foi positiva não apenas pelas conquistas do Estadual e do acesso

A temporada 2016 começou cercada de dúvidas e cheia de desconfiança. Com o clube rebaixado para a Série C e com um jejum de quatro anos sem a conquista do Campeonato Potiguar, a nova diretoria assumiu o Mais Querido com uma dura missão: retomar a hegemonia do futebol potiguar, recolocar o Alvinegro na Série B e, principalmente, recuperar a autoestima do torcedor abecedista.

Com muita dificuldade, causada principalmente pela perda de patrocínios e dos direitos de TV, mas com bastante trabalho, aos poucos o clube foi se organizando e os resultados começaram a aparecer. Depois de um primeiro turno de Estadual irregular, a equipe cresceu no turno seguinte e finalizou a campanha de recuperação com a conquista do 53º título potiguar, goleando o América/RN na final por 4 a 0, dentro do Frasqueirão. Na sequência, a equipe conseguiu manter a regularidade dentro do Campeonato Brasileiro da Série C e terminou o ano com o acesso à Série B, principal objetivo traçado pela direção.

Além das importantes conquistas, a atual temporada também se destacou por outros números positivos. Em 2016 o ABC teve o melhor aproveitamento dos últimos anos, conquistando 51% dos pontos disputados. Na temporada 2015 o percentual de aproveitamento foi de 44%. Em 2014 foi de 47%, em 2013 foi de 48% e em 2012 foi de 49%.

“Terminamos o ano com um balanço muito positivo do futebol. Além de conquistarmos o Estadual com uma bela recuperação dentro da competição, conseguimos fazer uma bela Série C e com o acesso garantido. Muito desses resultados devemos a nossa força dentro de casa, no Frasqueirão. Tivemos um aproveitamento fantástico ao lado do nosso torcedor e isso foi essencial para chegarmos aos objetivos traçados”, comentou o vice-presidente de futebol, Leonardo Arruda.

Outro ponto de destaque foi o acerto nas contratações feitas pela diretoria, que ocasionou um pequeno número de jogadores utilizados durante a temporada, o menor dos últimos sete anos. Durante toda a temporada foram 53 atletas que passaram pelo Mais Querido para a disputa de quatro competições: o Campeonato Potiguar, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C.

“Tivemos uma limitação financeira muito grande e isso dificultou em muitos momentos nosso poder de contratação. Foi preciso ter muito jogo de cintura e não errar na hora que foi preciso contratar. Formamos um grupo do futebol e esse grupo ajudou bastante nas avaliações e observações dos nomes que eram passados pelos treinadores para a diretoria. Acredito que conseguimos fazer muito com tão pouco e isso mostra que com trabalho conseguimos fazer bons elencos”, destacou Judas Tadeu, presidente abecedista.

O número de jogadores utilizados em 2016 só ficou perto dos números da temporada 2011. No ano passado foram 67 jogadores no elenco, em 2014 foram 80 atletas, em 2013 passaram 75 jogadores pelo clube, em 2012 foram 66 atletas utilizados, em 2011, 55 jogadores vestiram a camisa do ABC e em 2010 foram 61 jogadores que atuaram pelo Alvinegro.