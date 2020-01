ABC goleia Assu, leva final para o Frasqueirão e garante vantagem na decisão

O ABC garantiu o primeiro objetivo traçado. Nesta quarta-feira (29), o Alvinegro enfrentou o ASSU, no Estádio Edgarzão, na cidade de Assu (RN), fez um bom jogo e goleou o adversário pelo placar de 5 a 0. Os gols do triunfo foram marcados por Núbio Flávio (2), Igor Goularte, Jailson e Richardson.

A partida começou equilibrada, mas logo o time de Ponta Negra tomou o controle do jogo e passou a dominar as ações. O primeiro gol saiu aos 27 minutos. Berguinho recebeu na direita, entrou na área e chutou cruzado. Agenor espalmou levemente, mas a bola sobrou para Igor Goularte empurrar para a rede. ABC 1 a 0. O segundo veio dois minutos depois, aos 29. Roubada de bola na direita, Jailson foi lançado na área e tocou na saída do goleiro. ABC 2 a 0, placar do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o panorama não mudou. O terceiro saiu aos 11 minutos. Cobrança de escanteio, Richardson subiu e cabeceou no canto. ABC 3 a 0. O time abecedista, mesmo com a vantagem, não diminuiu o ritmo. Aos 33 minutos, Igor Goularte roubou uma bola no meio, avançou e rolou na esquerda. Núbio Flávio dominou, ajeitou e bateu cruzado, no canto. ABC 4 a 0.

Para fechar o placar, Núbio fez o seu segundo, o quinto do Alvinegro aos 37 minutos. Ele mesmo interceptou um passe na intermediária, avançou, driblou o marcador e chutou colocado, no canto, sem chances para o goleiro. ABC 5 a 0.

Com o triunfo, o alvinegro manteve a invencibilidade, chegou aos 19 pontos conquistados e terminou a fase classificatória do turno na liderança isolada. Assim, o ABC garante a vantagem de decidir em casa, no Frasqueirão, e jogar pelo empate para ficar com o título. A final será contra o América e a Federação ainda definirá a data.

Antes, o ABC volta a atuar pela Copa do Nordeste, no domingo (02/02), também diante do América, às 18h, na Arena das Dunas. A partida será válida pela 2ª rodada do Nordestão.