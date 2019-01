ABC EMPATA COM ALTOS-PI EM 1 A 1 NA COPA DO NORDESTE

Em um jogo bastante movimentado, Altos-PI e ABC ficaram no empate em 1 a 1 neste domingo. Em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida foi disputada no Estádio Lindolfo Monteiro, em Terezina (PI).

Os gols só aconteceram na etapa final de jogo, o ABC saiu na frente aos três minutos do segundo tempo em uma cobrança de escanteio, Henrique aproveitou a chance e cabeceou, sem chances para a defesa. Enquanto que o Altos-PI empatou o jogo aos 35 minutos em uma falha, Ramon recebeu sozinho, sem marcação e empurrou para o fundo das redes e empatou.

Com o resultado, o Alvinegro somou o seu quarto ponto na competição regional e aparece na 3ª colocação do Grupo B. Na próxima rodada, o ABC vai jogar fora de casa, diante do Santa Cruz-PE, sábado (2), às 16h (horário de Natal), no Estádio Arruda.

FONTE: FNF