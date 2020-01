ABC e América fazem hoje primeiro clássico do ano

ABC e América realizam nesta quarta-feira (22) o primeiro clássico-rei do ano no futebol potiguar. O jogo, válido pela Copa Cidade do Natal, pode ser um aperitivo do encontro entre as duas equipes na final do torneio, equivalente ao primeiro turno do Campeonato Estadual. A partida está marcada para às 20h, na Arena das Dunas.

O elenco abecedista realizou na tarde desta terça-feira (21), no Estádio Frasqueirão, a última atividade preparatória para o clássico contra o América, válido pela 6ª rodada do primeiro turno do Campeonato Potiguar. O lateral-esquerdo Marlon, o volante Valderrama e o meia Ronaldo não treinaram e segue entregues ao Departamento Médico, em tratamento intensivo com os médicos e fisioterapeutas.

Já pelo lado alvirrubro, os comandados do técnico Waguinho Dias realizaram, na tarde desta terça-feira (21), na Arena das Dunas, o último treinamento antes do primeiro Clássico Rei de 2020. Para o confronto, o comandante alvirrubro conta com os retornos do zagueiro Geninho, liberado pelo Departamento Médico, e do meia-atacante Dione (foto), que cumpriu suspensão na última rodada, contra o Palmeira. Por outro lado, o volante César Sampaio segue fora de combate.

Fonte: Portal Grande Ponto