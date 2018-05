Abastecimento em Assú e parte de Mossoró será suspenso durante manutenção de bombas da Caern

Parte da cidade de Mossoró e a totalidade da cidade de Assú estão com abastecimento suspenso nesta quarta-feira, 30. Em nota, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informa que a suspensão é necessária para a manutenção nas bombas da adutora Jerônimo Rosado.

Em Mossoró, os bairros mais afetados são Centro, Paredões, Bom Jardim, parte do Santo Antônio, Santa Delmira, Redenção, Integração, Abolição 3, Sumaré e Bom Jesus.

A manutenção desta quarta-feira dá continuidade ao serviço que foi feito em 17 de maio, quando o abastecimento também foi interrompido.

A Caern deve concluir o trabalho na noite desta quarta e o sistema será novamente religado. A regularização do abastecimento deve ocorrer na sexta-feira (1º).