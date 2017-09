Oito bairros de Mossoró estão com o abastecimento suspenso devido a um problema eletromecânico no poço 14 da Companhia de Águas e Esgoto do RN (Caern).

O poço 14 abastece os bairros Santo Antônio, Santa Helena, Redenção, Resistência, Três Vinténs, Conjunto Gurilândia, Nova Mossoró e Distrito Industrial.

A previsão para retorno do abastecimento é na sexta-feira, 29.