Abastecimento de água em Carnaubais está suspenso até sexta-feira

O abastecimento de água na cidade de Carnaubais estará interrompido até o final da tarde da sexta-feira (22) para que seja realizado um trabalho de limpeza e manutenção no sistema. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) vai fazer a limpeza do canal de aproximação no rio Piranhas, onde é feita a captação da água para fornecimento à população da cidade.

A Gerência Sertão Central da Caern também vai fazer o trabalho de manutenção nas bombas, aproveitando o período de parada no sistema.

Após a conclusão do serviço, previsto para esta sexta-feira, o abastecimento será retomado, levando 24 horas para ficar totalmente normalizado, com a pressurização da rede.