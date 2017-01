Abastecimento: 69% dos açudes potiguares continuam em estado crítico

O primeiro Relatório da situação volumétrica dos reservatórios de água do Rio Grande do Norte de 2017 aponta que, após as recentes chuvas, a situação geral das reservas hídricas Estado se manteve inalterada em relação à última análise, realizada em dezembro do ano passado.

Embora o fato de os níveis não terem baixado seja uma notícia boa, o RN ainda está longe de superar a crise hídrica. De acordo com o Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (Igarn), 69% dos açudes potiguares continuam em estado crítico.

Dos 47 reservatórios do estado, com capacidade superior a cinco milhões de metros cúbicos, monitorados pelo Instituto de Gestão das Águas (Igarn), 12 permanecem em volume morto, o que corresponde a 25% do total. Outros 21 estão secos, o que equivale, em porcentagem, a outros 44%.

Já os volumes dos três maiores reservatórios do Estado continuam reduzindo. A Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório do Estado, com uma capacidade de 2,4 bilhões de metros cúbicos, atualmente possui 341,90 milhões de metros cúbicos, 14,25% do seu volume total.

A barragem Santa Cruz do Apodi, com capacidade total de 600 milhões de metros cúbicos, está com 111,623 milhões de metros cúbicos, 18,61% do seu volume total. Já Barragem de Umarí, em Upanema, com capacidade total de 292,8 milhões de metros cúbicos, está com 26,009 milhões de metros cúbicos, 8,88% do seu volume.

O diretor-presidente do Igarn, Josivan Cardoso, alerta para a necessidade de a população continuar economizando água, mesmo com as boas expectativas para a próxima quadra chuvosa.

“O racionamento no abastecimento das cidades ainda permanece. O cidadão tem que economizar para manter os sistemas funcionando, é responsabilidade de todos”.

Situação das Lagoas

A lagoa do Bomfim, que possui um total 82,4 milhões de metros cúbicos quando está cheia e abastece a adutora Monsenhor Expedito, está com 42,063m³ do seu total, 49,92% de sua capacidade.

Já a lagoa de Extremoz, que abastece a zona norte de Natal e tem uma capacidade de 11 milhões de metros cúbicos, está com 4,530m³, 41,11% do seu volume máximo.

A lagoa do Jiqui, que abastece a zona sul da capital potiguar e possui capacidade de 440 mil metros cúbicos, está com 349,98m³, 79,58% do seu volume total.