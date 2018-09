AAPCMR inicia programação do Outubro Rosa

A programação de abertura contará com participação de representantes da AAPCMR e do SESC, depoimento de uma das mulheres que venceu o câncer de mama e FitDance com o Agita Mossoró.

Embora a abertura oficial da campanha, por parte da Associação, esteja programada para a noite, durante a manhã, integrantes da instituição participam da apresentação do cronograma de ações que serão realizadas pela Prefeitura de Mossoró, com o apoio de diversos parceiros, durante o mês de outubro. A solenidade está marcada para as 8h, no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania.

Ao longo do Outubro Rosa, várias atividades estão previstas no cronograma da AAPCMR. Entre elas, curso de Patchwork para mulheres do Toque de Mama e funcionária da instituição, com objetivo de aprimorar os conhecimentos para produção de itens artesanais, cuja venda será revertida para Associação. O curso será ministrado na Unidade Adulto da AAPCMR, a partir das 8h dos dias 2 e 3 de outubro, pela instrutora Maria Celina Finkler, que faz parte do Instituto Duda e Idalina, parceiro da Associação nesta iniciativa.

O cronograma também contará com oficina Mama Amiga para produção de chaveiros, coordenada por uma instrutora do SESC, no período de 1º a 5 de outubro, a partir das 13h, no espaço Amor que acolhe, no Partage Shopping, outro parceiro da Associação. Já no dia 10, também no espaço Amor que acolhe, a partir das 14h, haverá arrecadação de cabelos que serão direcionados ao projeto Ateliê Amor em Fios. Por meio da ação, os cortes de cabelo das pessoas interessadas em doar as mechas serão realizados, gratuitamente, por profissionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

Ainda dentro da programação, o ‘Siga a Maria’ conscientizará trabalhadoras do comércio de Mossoró, no sábado, 13 de outubro, a partir das 8h, durante panfletagem sobre diagnóstico precoce.

Outra atividade que faz parte do cronograma é a segunda edição do desfile ‘Um toque pela autoestima’, que ocorrerá em 14 de outubro, às 17h, na Praça de Alimentação do Partage Shopping Mossoró. Integrantes do Toque de Mama, grupo formado por mulheres que venceram ou estão na luta contra o câncer, serão protagonistas do desfile que visa expor, sobretudo, a beleza contida na história de luta pela vida dessas mulheres.

Já no domingo, 21, as atenções se voltam para a tradicional caminhada do Outubro Rosa, que busca dar visibilidade à luta contra o câncer. A caminhada começa às 17h, na Avenida Rio Branco, e conta com a participação de diversas entidades de Mossoró.

Além disso, ao longo do mês serão realizadas outras ações, como palestras sobre o câncer de mama em instituições públicas e privadas. Esses momentos de conscientização contarão com participação do grupo Toque de Mama.

Mulheres e homens são convidados para participar das atividades realizadas, gratuitamente, com objetivo de esclarecer questões relacionadas à doença, incentivar a busca por atendimento médico e por exames especializados e discutir a execução de políticas públicas voltadas aos pacientes oncológicos.

Cronograma das principais atividades:

1º de outubro – 8h – Participação na apresentação da programação desenvolvida por Município e Parceiros – Auditório da Estação das Artes

1º de outubro – 18h – Abertura oficial da programação da AAPCMR/SESC – SESC Mossoró

2 e 3 de outubro – 8h – Curso de Patchwork para integrantes da AAPCMR – Unidade Adulto

1º a 5 de outubro – 13h – Oficina Mama Amiga – Espaço Amor que acolhe

10 de outubro – 14h – Corte e arrecadação de cabelo – Espaço Amor que acolhe

13 de outubro – 8h – Siga a Maria – Centro de Mossoró

14 de outubro – 17h – Desfile ‘Um toque pela autoestima’ – Praça de Alimentação do Partage

21 de outubro – 17h – Caminhada – Avenida Rio Branco

1º a 31 de outubro – Palestras e rodas de conversa sobre diagnóstico precoce – Instituições públicas e privadas