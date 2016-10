A volta. ABC vence Botafogo e garante acesso na Série B 2017

Enfim, uma boa notícia em 2016 para o futebol do Rio Grande do Norte. O ABC está de volta ao Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando na noite desta sexta-feira (7), no estádio Frasqueirão, em jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C, o alvinegro enfrentou o Botafogo/SP e venceu por 1 a 0. O gol que garantiu o acesso foi marcado pelo meia Erivélton, jogador prata da casa.

Diante de quase 15 mil torcedores (14.974) que compareceram ao estádio Frasqueirão, a equipe potiguar fez valer todos os fatores favoráveis e tomou a iniciativa do ataque desde o primeiro minuto. Jogando na defensiva, o time paulista conseguiu segurar o placar sem gols durante o primeiro tempo, mas, na etapa complementar, em contra-ataque rápido, o ABC chegou ao gol da vitória e do acesso.

Desorganizado taticamente, o Botafogo-SP ainda tentou ir ao ataque, mas nada foi o suficiente para impedir a festa que tomou de conta do estádio e das ruas de Natal com a volta do alvinegro para ficar mais próximo da elite do futebol nacional. Com o triunfo, além de garantir uma vaga para a Segunda Divisão do Brasileiro em 2017, o clube potiguar segue vivo na competição e agora espera a definição do seu adversário para a fase semifinal. Já com um título de campeão brasileiro da Série D, o alvinegro espera repetir o feito na Série C.