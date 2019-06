A virtude da paciência – Paiva Netto

A respeito do fundamental exercício da paciência na vida dos seres humanos, transcrevo a página “O mais difícil”, de autoria do Espírito Hilário Silva, no capítulo 10 do livro A vida escreve. Reproduzo aqui o texto da forma que o saudoso Irmão Alziro Zarur (1914-1979) magistralmente a interpretava durante suas pregações da Hora do Ângelus, na Mensagem da Ave, Maria!

“Diante das águas calmas, Jesus refletia.

“Afastara-se da multidão, alguns momentos antes.

“Ouviu remoques e sarcasmos.

“Viu chagas e aflições.

“E o Mestre pensava…

“Tadeu e Tiago, o moço, João e Bartolomeu se aproximaram. Não era aquele um momento raro? E ensaiaram perguntas.

“— Senhor — disse João —, qual é o mais importante aviso da Lei de Moisés na vida dos homens?

“E o Divino Amigo passou a responder:

“— Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas o meu Mandamento é: Amai-vos como Eu vos amo.

“— E qual é a virtude mais preciosa? — indagou Tadeu.

“— É a humildade.

“Então, Tiago perguntou:

“— E qual o talento mais nobre, Senhor?

“Jesus respondeu:

“— O trabalho.

“— E a norma de triunfo mais elevada, Senhor? — perguntou Bartolomeu.

“— A persistência no Bem.

“— Mestre, qual é, para nós todos, o mais alto dever?

“— Amar a todos, a todos servir sem distinção.

“— Mas, Senhor — respondeu Tadeu —, isso é quase impossível!

“E clamou Tiago:

“— A maldade é atributo geral. Eu faço o Bem quanto posso, mas apenas recolho espinhos de ingratidão.

“— Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda a parte.

“— Tenho encontrado mãos criminosas toda vez que estendo as mãos para ajudar.

“E todos desfilaram as suas mágoas diante do Mestre silencioso.

“Então, o Discípulo Amado voltou a interrogar:

“— Jesus, o que é mais difícil? Qual é a aquisição, realmente, mais difícil de todas?

“Jesus declarou:

“— A resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, é amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar… A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência”.

A Dor é a libertação da Alma

Tanta gente padece na existência terrena. Mas poderá usufruir o benefício de várias encarnações enquanto for necessário esse medicamento para a sua Alma em evolução. Depois receberá a recompensa eterna da consciência tranquila pelo dever bem cumprido.

Não adianta fugir à Dor. O segredo para evitá-la é não a provocar. De que maneira?! Respeitando a Lei Divina. Por isso, é necessário conhecê-la bem. Trata-se de um estudo empolgante e infinito.

Ovídio (43 a.C.-17 ou 18 d.C.) compreendeu a lição do sofrimento: “Suporta e persevera, que essa dor acabará por te ser de grande proveito”.

Como tem sido ao Supremo Político, Jesus, que, em Seu Sermão da Montanha (Evangelho, segundo Mateus, 5:5), nos convida:

— Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a Terra.

