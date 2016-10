“A população entendeu que as nossas propostas eram as melhores para Mossoró”, afirma Gutemberg Dias

O candidato Gutemberg Dias (PC do B) votou por volta das 11h15 deste domingo, 02, no Colégio Diocesano. O empresário estava acompanhado de familiares, apoiadores e da vice da chapa, Rayane Andrade (PT).

Gutemberg Dias afirmou estar ciente de ter cumprido seu papel para o enriquecimento do debate político na cidade, apresentando propostas para Mossoró.

“Eu espero que a população escolha as melhores propostas. Escolha um melhor gestor para a cidade e que a gente possa fazer com que Mossoró avance e seja uma Mossoró do futuro. A população entendeu que as nossas propostas, o que estamos apresentando para Mossoró era o melhor”, disse.