A Pedido do Governo do Ceará, Justiça Transfere Líderes de Facção

Por determinação da Justiça, atendendo pedido do Governo do Estado e do Ministério Público do Ceará, foram transferidos para o Presídio Federal de Mossoró líderes do Comando Vermelho acusados de comandar, de dentro dos presídios, onde de ataques que já dura oito dias no ceará.

Além dos 21 integrantes do CV, mais 40 presos das facções Guardiões do Estado (GDE) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) serão retirados do Ceará para outras penitenciárias federais.

De início, os transferidos ficarão 20 dias no primeiro presídio federal. Depois da avaliação das Corregedorias indicadas pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), poderão permanecer em caráter definitivo.

Entre os presos, encontra-se Robério Cezar Alves Aguiar, paulista, seria assaltante de bancos e teria atuado nas Forças Armadas Revolucionários da Colômbia (Farc)

Outro, é o traficante internacional de drogas Euder de Sousa Bonethe, vulgo “Primo” preso na Operação Semilla, da Polícia Federal. Foi denunciado pelo Ministério Público por fazer negócios com criminosos da África e da Europa.

Relação dos presos transferidos

1- Francisco Jonas Andrade Albuquerque, “Jonas Boyzinho”, assaltante de bancos e traficante

2- David de Oliveira Gonçalves, “DVD”

3- Márcio Gledson Dias da Silva, “Márcio do Gueto”, traficante

4- Airton de Mesquita, “Airton da Conquista”, homicida e traficante

5- Mardônio Serafim da Silva, assaltante de bancos e clínicas médicas

6- Reginaldo Abreu Henrique, “Régis Pitbull”, traficante e homicida

7- Francisco Jorge Ciríaco da Costa, assaltante de bancos

8- Francisco Patrick Alencar Amaral, “Patrick Dantas”, homicida, traficante e ladrão

9- Euder de Sousa Bonethe, “Primo”, traficante internacional de drogas, envolvido na operação Semilla, da PF, que remetia drogas para África e Europa

10- Daniel Belmiro José Rodrigues, traficante, assaltante, veio do Rio de Janeiro

11- Robério Cezar Alves Aguiar, “Fuzil”, “Negão” ou “Tonho da Canoa. Paulista, assaltante de bancos, teria atuado nas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc)

12- Maycon da Silva Nascimento, homicida, chamado de “pistoleiro do tráfico”. Era tido como o segundo mais perigoso do Estado quando foi preso, em 2015

13- Francisco Rafael Alves da Silva, “Rafael Xilito”. Roubo e clonagem de veículos, enviava carros para o Paraguai

14- Fabiano Silva Lima

15- Renan Pereira da Silva

16- Gutielio Madeira da Silva, assaltante

17- Antônio Márcio da Silva

18- Rogério de Oliveira Cury, “Rogério Bocão”, traficante que dominava a Cidade de Deus e Piedade

19- Antônio Wallyson Felipe dos Santos, o Bocalsson, Boca ou Bocão. Responde por homicídio, roubo, furto, tráfico de drogas. Atua na área da Sapiranga

20- Francisco Jales Fernandes Fonseca, ou “Zag”. Chefiava o tráfico em Pindoretama, Cascavel e Beberibe. Foi preso na Operação Piranji.

21- Antônio Edinaldo Cardoso de Sousa, o “Naldinho”

* A primeira leva de transferidos é do Comando Vermelho