“A crise que estamos vivendo é na educação”, afirma reitor da UERN

A Câmara Municipal de Mossoró realizou na noite da quarta-feira, 27, sessão solene em homenagem aos 49 anos de fundação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Durante a solenidade, o reitor da UERN, Pedro Fernandes falou sobre a trajetória da Universidade, desde a sua fundação até o momento atual e da importância da UERN para o enfrentamento da crise que atinge o Brasil.

“Estamos enfrentando uma crise, nesse momento, no país. E todos estão procurando a causa. Posso dizer que a crise que estamos vivendo é na educação, porque se nós tivéssemos educação suficiente, se não enfrentássemos tantas dificuldades para oferecer uma educação de qualidade, estaríamos em um patamar melhor”, declarou.

A sessão solene foi presidida pelo vereador professor Francisco Carlos (PP), que destacou as importantes contribuições que a UERN traz para Mossoró. “Estamos muito felizes em realizar essa homenagem merecida à UERN”, disse.

Na solenidade, os professores Francisco Arnaldo Viana, Luis Marcos de Medeiros Guerra e Elizabeth Silva Veiga e a secretária-chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Tatiana Mendes Cunha, receberam o título de Cidadão Mossoroense.

“Tenho orgulho de receber esse título. Meu pai nasceu em Mossoró e essa cidade tem um papel importante na minha vida.”, disse Tatiana, que também elogiou a competência da UERN no ensino superior. A vice-prefeita de Mossoró, Nayara Gadelha, e o vereador João Gentil (PV) estiveram presentes para prestigiar o evento.