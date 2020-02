Morreu na noite de ontem, terça-feira, 4, aos 74 anos, aos 74 anos, o professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e sociólogo Rinaldo Claudino Barros. Ele vinha lutando há anos contra um câncer. Pernambucano de Recife, filho de pai operário e mãe doméstica, adotou o Rio Grande do Norte ainda muito jovem para estudar.

Rinaldo foi secretário municipal de Educação (1993) e de Administração (1999/2000), e ex-presidente da Fundação Capitania das Artes (2001/2004). Doutor em Meio Ambiente pela Universidade Federal do Paraná, o ex-dirigente tucano também comandou o Instituto Teotônio Vilela no RN.

Rinaldo foi fundador do PSB no Rio Grande do Norte, ao lado da ex-governadora Wilma de Faria. Nos últimos anos, estava no PSDB, tendo sido ex-presidente municipal e o principal assessor político do atual secretário da Previdência, Rogério Marinho, na época em que ele estava como deputado federal.

Rinaldo Barros é autor do livro ‘Uma nova ética para a gestão urbana’ – publicado em 2000, onde comentou sua tese de doutorado ‘Em Busca de uma Cidade para a Vida: a sustentabilidade urbana e a produtividade social em Natal e Região’.

O velório será no Morada da Paz em Emaús a partir das 8 horas, a Missa de Corpo Presente começará às 15h no mesmo local.