Calçadão de Copacabana ganha estátua em homenagem a Ayrton Senna

Mario Pitanguy esculpiu tricampeão da Fórmula 1 em tamanho real

A escultura foi doada pela agência de viagens virtual Hurb – Hotel Urbano. “Só queria dizer que preparamos um presente pra cidade! Uma estátua em tamanho real do Ayrton Senna para homenagear um dos maiores brasileiros de todos os tempos”, anunciou a empresa pelas redes sociais.

O artista responsável pelo trabalho é o escultor Mario Pitanguy. Ele retratou Senna em tamanho real trajando uma macacão. O piloto está no degrau mais alto de um pódio e celebrando uma vitória com a bandeira do Brasil nas mãos.

Na tarde de hoje (28), Pitanguy compartilhou em suas redes sociais uma foto de vários turistas interagindo com a estátua. “Para mim, esse é o verdadeiro significado desta foto: ‘Acredite nos seus sonho! Invista em seu trabalho, estude duro! No final tudo valerá a pena!'”, escreveu.

Ayrton Senna foi campeão da Fórmula 1 nos anos de 1988, 1990 e 1991. Ele morreu em 1994 após um acidente no Grande Prêmio de San Marino. Seu funeral e velório provocaram uma grande comoção em todo o Brasil. Sua morte completou 25 anos em maio deste ano. Ainda hoje, ele detém recordes na principal categoria do automobilismo. Ao todo, o piloto brasileiro participou de 161 corridas da Fórmula 1, alcançando 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions e 19 voltas mais rápidas.