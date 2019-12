SANDRA

A vereadora Sandra Rosado propôs ontem, na Câmara Municipal, ações em favor da família e segurança da mulher e a instituição do projeto “Família em Foco”. Matéria completa no site de O Mossoroense.

GUSTAVO

O Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa elegeu, ontem, o deputadol Gustavo Carvalho (PSDB) como a Parlamentar do Ano 2019. Dos 36 profissionais de comunicação presentes, Gustavo 21 votos.

DOLEIRO

Em tempo de delação premiada, o doleiro Dario Messer revelou o pagamento de propinas mensais ao procurador da República Januário Paludo, do núcleo duro da Lava Jato de Curitiba.

FEDERAL

Os diálogos comprovando a propina foram obtidos pela Polícia Federal do Rio de Janeiro. A PF disse que o assunto era grave e pediu providências sobre o caso.

REAÇÃO

Os procuradores da força-tarefa divulgaram nota de apoio e de plena confiança ao colega Paludo e colocou em dúvida as informações da PF do RJ. Repete-se a história bíblica de “quem com ferro fere, com ferro será ferido”.

ÁGUA

A região do Trairi começa a sentir as dificuldades da convivência com a falta de água. O deputado estadual Tomba Faria disse que vai pedir à bancada federal emendas parlamentares para ampliar o sistema de captação e distribuição de água da adutora Monsenhor Expedito.

GUERRA

O Sebrae do RN está disponibilizando aos interessados episódios do programa “Hômi, desse de Guerra!”, que contam a história da Segunda Guerra em Natal e uma forma divertida. Os interessados podem acessar www.segundaguerra.com.br.

APROVAÇÃO

A Câmara dos Deputados aprovou, ontem, o texto-base do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, sem as principais proposta por ele defendidas. Ficaram de fora a prisão após condenação em segunda instância e o excludente de ilicitude.

TENENTE TADEU

Em 1993, atendendo a convite do então deputado federal Laíre Rosado, o governador de São Paulo, Luiz Fleury, esteve em Mossoró. Seu ajudante de ordem era o então tenente Tadeu.

CORONEL TADEU

Em contato com o ex-deputado Laíre Rosado, Tadeu Lemos informou que hoje é coronel e deputado federal por São Paulo, filiado ao PSL.