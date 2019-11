Em pronunciamento na Câmara Municipal de Mossoró, nesta quarta-feira (27), o vereador Ozaniel Mesquita (PL) se solidarizou a pacientes de fisioterapia e hemodiálise, sem acesso ao tratamento devido à paralisação do transporte oferecido pela Prefeitura. A empresa, segundo ele, recolheu vans e ônibus por falta de pagamento da gestão municipal.

“Entramos em contato com secretária Saudade Azevedo (Saúde), que nos informou que haverá uma reunião, hoje, para buscar uma saída. Peço o apoio da Câmara, dos vereadores com mais acesso à Prefeitura, para que intercedam ao Executivo em busca de uma rápida solução”, defende.

Odontologia

Também na área da saúde, Ozaniel Mesquita pede retomada de atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Chico Costa (Santo Antônio), Chico Porto (Aeroporto) e Francisco Marques da Silva (Alameda dos Cajueiros). A extração de dentes não é feita, segundo ele, em razão de problemas nos gabinetes odontológicos.

“Os odontólogos estão nas unidades, dando expediente, mas impossibilitados de realizar o trabalho. Soube que a prefeita Rosalba visitará o bairro Aeroporto, hoje. Sugiro que ela vá à UBS Chico Porto para ver a situação de perto e resolver o problema”, propõe.

Salário

O parlamentar também reivindica atualização do 13º salário de servidores municipais, que recebem o benefício no mês do aniversário. “Até hoje, dia 27 de novembro, os servidores que aniversariam em outubro ainda não receberam o 13º salário. Também peço a intercessão da Câmara ao Executivo para que esse pagamento seja feito”, pleiteia.