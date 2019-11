SAÚDE

A crise na Saúde é geral. Hoje, seus servidores vão paralisar as atividades com realização de ato público em Natal, em frente ao Hospital Giselda Trigueiro. A reivindicação é o pagamento dos salários atrasados desde 2018.

CONSELHO

Aliás, o Conselho de Medicina do RN deu entrada na Justiça Federal de Ação Civil Pública para que o Estado sane, de imediato, inúmeras irregularidades apontadas pela Câmara Técnicado Órgão.

AUMENTO

Esta coluna não entende como a deputada Isolda Dantas votou contra os servidores do Estado terem o mesmo aumento concedido aos procuradores. Orientação do PT, ou da governadora?

MDB

O leitor consegue acreditar em um MDB/RN sem a tradição dos Alves? Dia 7 de novembro haverá o Encontro Estadual do partido. De Alves, apenas a composição familiar de Walter presidente e o pai, Garibaldi, vice-presidente.

MENSAGEM

Rosalba pode até perder a campanha pela reeleição, o que é difícil. Mas, se isso acontecer, não será o discurso anti-rosado o responsável pelo resultado, mas algum discurso moderno dos seus opositores.

EFEITO

O novo PROEDI foi responsável pelo atraso no pagamento dos servidores municipais de Mossoró. Com a diminuição do ICMS, quase R$ 1 milhão, a prefeitura foi obrigada a alterar o pagamento do servidor público.

OPOSIÇÃO

Os vereadores de oposição não querem obras para o município. Preferem considerar que esses investimentos servirão mais à campanha de reeleição de Rosalba que melhoramentos para a cidade.

DESCULPAS

A coluna chama atenção dos bolsonaristas. Está ficando inaceitável um pedido diário de desculpas do presidente e dos filhos, por declaraçõs que vão contra a democracia E provocações aos Tribunais Superiores e organismos internacionais como a ONU.

FINAL

O ano está terminando. Os gestores públicos estão preocupados com a possibilidade do décimo terceiro salário dos servidores não ser pago ainda em 2019. É uma possibilidade que atemoriza a todos.